Navalnõi on täielikult teadvusel, Berliini politsei tugevdas tema julgeolekumeetmeid

Der Spiegeli teatel on Navalnõi ümber suurendatud nii julgeolekuametnike arvu kui ka kontrolli tihedust ja ta on haiglas otsese valve all.

Tegemist on Der Spiegeli teatel reaktsiooniga Navalnõi üha paranevale tervislikule seisundile. Kui esmaspäeval teatas Charité haigla, et Navalnõi toodi kunstlikust koomast välja ja on kontaktne, siis pärast seda on tema seisund teadete kohaselt veel paranenud.

Bellingcati ja Der Spiegeli teatel on Navalnõi seisund parem, kui võiks sellises olukorras oodata.

Arstide arvates õnnestub Navalnõil füüsiliselt taastuda vähemalt 90% ulatuses, aga psüühiliselt on ta juba praktiliselt täielikult taastunud. Arstid usuvad, et Navalnõi jäi ellu ainult tänu pilootidele, kes otsustasid Omskis maanduda, ja sellele, et ta sai juba lennujaamas atropiini.

On selge, et Berliini politsei tahab uued tapmiskatsed välistada. Kui Navalnõi seisund veelgi paraneb, võib arvestada, et tema juures hakkab käima rohkem külastajaid. Der Spiegeli ja Bellingcati andmetel saab Navalnõi taas rääkida ning arvatavasti suudab meenutada üksikasju kuni kokkuvajumiseni lennukis teel Tomskist Moskvasse. Navalnõi ütlused võivad rünnaku taga olevate inimeste jaoks ohtlikud olla.

Saksamaa liiduvalitsuse andmetel rünnati Navalnõid närvimürgiga Novitšok, enne kui ta 20. augustil lennukis kokku vajus. Der Spiegeli andmetel lähtuvad Saksa julgeolekuvõimud sellest, et tegemist oli Vene salateenistuse operatsiooniga.

Bundeswehri erilaboratooriumi analüüsi järgi kasutati rünnakus Vene närvimürgi Novitšok üht varianti, mis on veelgi mürgisem kui aine, mida kasutati 2018. aastal endise Vene agendi Sergei Skripali ja tema tütre vastu Inglismaal.

Novitšoki jälgi õnnestus leida mitte ainult Navalnõi organismist, vaid ka pudelilt, millest ta jõi. Saksa uurijate sõnul oleks mürgi konkreetset tüüpi olnud palju keerulisem kindlaks määrata, kui pudel ei oleks Saksamaale jõudnud, ning just see möödalaskmine osutus Vene eriteenistuste suurimaks läbikukkumiseks.

Navalnõi vastu kasutatud aine saab olla valmistatud ainult sõjalises erilaboris Venemaal, teatasid erinevate võimude esindajad sel nädalal usalduslikes vastlustes, vahendab Der Spiegel ja lisab, et seetõttu esines ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel eelmisel nädalal nii karmilt.