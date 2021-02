Navalnõi on jälle kohtus: seekord süüdistatakse teda sõjaveterani solvamises

Menetlust laimu kohta alustati 2020. aasta suvel. Põhjuseks oli Navalnõi kommentaar videole, milles toetati Venemaa konstitutsiooniparandusi. Videos esines Suure Isamaasõja veteran Ignat Artemenko, vahendab Dožd.

Navalnõi nimetas videos esinenuid „lakeideks” ja „maa häbiplekkideks” ning solvas sellega veterani au ja väärikust, öeldakse kohtule esitatud hagis.

Navalnõi alustas kohtus sellega, et palus veterani lamama panna ja tal maski eest võtta.

„Ma vaatan ja mulle on tõesti vastumeelt, vähe sellest, et te kasutate seda õnnetut inimest, kes on abitus seisundis, nagu nukku, panite veel maski ette, ma taotlen, et tal lastaks kas või lamada ja mask eest võetaks. Te piinate 95-aastast inimest, lihtsalt piinate. Küsimus, kes on sellised fašistid ja poliitprostituudid? Tema sugulased kauplevad temaga, et saada raha, ja piinavad, kui aus olla – teie olete süüdi. Laske tal vähemalt lamada.”

Navalnõi oma süüd ei tunnistanud.

„Süüdistus on arusaamatu. Mingit Artemenkot ma ei teadnud ega tea siiamaani peale selle, et tema sugulased on südametunnistuseta inimesed, kes kauplevad vanamehega. Riiklik süüdistaja ütles, et ma ütlesin midagi teadlikult, Artemenkot teades. Ma ei tea midagi peale selle, et temaga kaubeldakse,” ütles Navalnõi.

Kohtunik: „Kas te tunnistate süüd?”

Navalnõi: „Loomulikult mitte.”

Esimene kohtuistung pidi toimuma juba 20. jaanuaril, aga see lükati edasi.

Selles asjas ähvardab Navalnõid trahv kuni miljon rubla (11 000 eurot) või ühiskondlikult kasulik töö kuni 240 tundi.

2. veebruaril muutis teine Moskva kohus Navalnõi tingimisi vanglakaristuse niinimetatud Yves Rocher’ kohtuasjas katseaja tingimuste rikkumise eest reaalseks. Navalnõi peab veetma 3,5 aastat üldrežiimiga koloonias.