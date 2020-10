Navalnõi mürgitamiskogemusest: valu ei olnud, aga tundus, et lõpp on käes

Navalnõi ütles, et tundis alguses külmavärinaid ja mingit valu ei olnud, aga „tundus, et lõpp on käes”.

„See ei tee üldse haiget, see ei ole nagu paanikahoog või mingi ärritus. Alguses sa tead, et miski on valesti ja siis on su ainus mõte: kõik, ma suren,” kirjeldas Navalnõi.

Navalnõi kukkus kokku lennul Tomskist Moskvasse 20. augustil ja jäi ellu vaid seetõttu, et lennuk tegi hädamaandumise Omskis, kus Navalnõi viidi intensiivravisse. Paari päeva pärast viidi Navalnõi üle Berliini Charité haiglasse.

Rahvusvaheline Keemiarelvade Keelamise Organisatsioon (OPCW) kinnitas, et 44-aastane Navalnõi mürgitati Novitšok-tüüpi närvimürgiga.

Eelmisel nädalal ütles Navalnõi oma esimeses intervjuus pärast septembri lõpus haiglast välja saamist, et ta usub, et Vene võimud mürgitasid ta, et vabaneda ohust, mida ta endast neile kujutab järgmise aasta parlamendivalimistel.

Venemaa valitsus eitab igasugust osalemist Navalnõi mürgitamises.

„Ma kinnitan, et selle teo taga on Putin, ma ei näe mingit muud seletust,” ütles Navalnõi eelmisel nädalal Saksa ajakirjale Der Spiegel.

BBC-le ütles Navalnõi, et keeldub leppimast eluga eksiilis: „Nad püüdnud mind pikka aega riigist välja ajada. Ma ei tea, kuidas sündmused arenevad, ma ei kavatse riske võtta. Mul on oma asi ajada, mul on oma maa.” Navalnõi sõnul ei ole mõtet mõelda sündmustest, mida ta ei suuda kontrollida.

Navalnõi rääkis BBC-le, et kui mürk lennukis mõjuma hakkas, tundis ta, et ei suuda millelegi keskenduda, kuigi inimesed ja esemed tema ümber ei kõikunud ega olnud hägused viisil, kuidas alkohol aju mõjutab.

Palju hiljem haiglas „oli mitu ärkamisfaasi ja see oli kõige põrgulikum periood”.

„Pikka aega olid mul hallutsinatsioonid,” ütles Navalnõi. Talle tundus, et ta naine Julia, arstid ja kaastöötaja Leonid Volkov räägivad talle, et temaga on juhtunud õnnetus ja ta kaotas jalad ning „kirurg kavatses anda mulle uued jalad ja uue selgroo”.

Navalnõi oli veendunud, et see oli „täiesti reaalne” ja öösiti piinasid teda hallutsinatsioonid.

„Minu peamine probleem on magamine. Ma olen kaotanud magamisharjumuse ja mul on ilma unerohuta keeruline. Mul pole kunagi seda probleemi olnud,” rääkis Navalnõi. „Mul on ka kätevärinad, need on ettearvamatud.”