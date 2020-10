Navalnõi: minu mürgitamise taga on Putin, ma ei näe ühtki teist seletust

„Ma kinnitan, et selle teo taga on Putin, ma ei näe ühtki teist seletust,” ütles Navalnõi Der Spiegelile.

Saksamaa väitel mürgitati Navalnõi närvimürgiga Novitšok ning seda on kinnitanud ka Prantsusmaa ja Rootsi laboratooriumid.

Kreml eitab igasugust seotust.

Navalnõi ütles intervjuus, et käsk kasutada Novitšoki sai tulla ainult Venemaa kolme luureteenistuse juhtidelt, kes kõik töötavad Putini alluvuses.

„Kui ainele on ligipääs 30 inimesel, mitte kolmel, on see ülemaailmne oht,” ütles Navalnõi.

Oma kogemusest rääkis Navalnõi nii: „Sa ei tunne mingit valu, aga tead, et sured. Kohe.”

Küsimusele, miks ta Venemaa presidendi sihikul on, vastas Navalnõi viidates meeleavaldustele Kaug-Idas Habarovskis.

„Kreml mõistab, et peab kasutama äärmuslikke meetmeid, et vältida „Valgevene olukorda”,” ütles Navalnõi. „Süsteem võitleb ellujäämise eest ja me just tundsime selle tagajärgi.”

Navalnõi lasti eelmisel nädalal haiglast välja ja saab nüüd paranemise toetuseks füsioteraapiat.

Navalnõi pressiesindaja ütles eelmisel nädalal, et tema pangakontod on külmutatud ja korter konfiskeeritud, aga Navalnõi kinnitas sellest hoolimata Der Spiegelile, et kavatseb Venemaale naasta.

„Ma jätkan Venemaa regioonide läbisõitmist, hotellides peatumist ja tubades vee joomist. Mida ma veel tegema peaksin?” küsis Navalnõi.