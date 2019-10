Navalnõi korruptsioonivastases fondis toimusid läbiotsimised 30 regioonis ja arestiti kontod

Seotud lood: Venemaa justiitsministeerium kuulutas Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase fondi välisagendiks

Rahapesujuurdlus FBK kohta algatati augusti alguses. Uurijate väitel legaliseerisid fondile lähedased inimesed ja ka organisatsiooni töötajad aastatel 2016-2018 FBK kontode kaudu umbes miljard rubla (14 miljonit eurot), mis oli saadud kuritegelikul teel. Uurimiskomitee väitel sai FBK selle raha nii Venemaa kui ka välisvaluutas kindlaks tegemata isikutelt. Uurimist hakkas juhtima vanemuurija Aleksandr Lavrov.

Oktoobri algul kuulutas Venemaa justiitsministeerium FBK välisagendiks. Ministeerium kinnitas, et fond on saanud ühe rahaülekande USA-st ja kaks Hispaaniast, kokku summas üle 140 000 rubla (umbes 2000 eurot). Ždanov kinnitas, et FBK saab raha ainult venemaalastelt ja nõudis justiitsministeeriumilt tõendite esitamist selle kohta, et FBK on saanud kopikagi välismaa raha.