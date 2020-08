Navalnõi kolleeg: arvatava mürgitamise sai heaks kiita ainult president Vladimir Putin

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas teisipäeval tagasi igasugused väited, et Navalnõi oli võimude poolt korraldatud tahtliku mürgitamise ohver, nimetades seesugust juttu "sisutühjaks müraks" Viimase sõnul on endiselt ebaselge, kas Navalnõi ikkagi mürgitati, mistõttu ei ole ka alust kriminaalmenetluse alustamiseks.

44-aastane Navalnõi lendas möödunud nädalal Siberist Moskvasse, kuid tal ootamatult pardal halb hakkas ning piloot otsustas teha Omskis erakorralise maandumise. Nädala lõpus toimetati mees Berliini Charité haiglasse ravile, kus arstid jõudsid järeldusele - mehelt võetud proovid näitavad mürgistust, täpsemini närvimürgi koliinesteraasi inhibiitorite jälgi.

Opositsiooniliidri juhitud korruptsiooniga võitlemise fondi (FBK) juht Ždanov lausus kolmapäeval, et "on selge, et ainult Putin isiklikult oleks võinud anda nõusoleku Navalnõi mürgitamiseks".

"Ta vihkab seda, mida FBK liiga palju teeb, paljastades nii ta enda kui tema saatjaskonda," sõnas ta.

Navalnõi on Charité haigla intensiivraviüksuses endiselt kunstlikus koomas. Väidetavalt on mehe seisund tõsine, aga mitte eluohtlik. Ühtlasi on teada, et Vene opositsionäär viibib haiglas politsei kaitse all.

Vaid päev enne mürgitamiskahtlusega raskes seisundis sattumist kohtus opositsiooniliider Vene noortega, kellest üks esitas küsimuse: miks sa juba surnud ei ole?

Toetajad rääkisid Reutersile, et 44-aastast Kremli kriitikut ajas see küsimus muigama, kuigi see ei tulnud kahtlemata tühjast kohast, arvestades, et kõrgete ametnike korruptiivsusele valgust heitev Navalnõi on aastate jooksul üle elanud mitu rünnakut.

"Ta isegi naljatles, et ta peab välja mõtlema vabandusi, miks teda ei ole juba tapetud," ütles Reutresile Ilja Tšumakov. Ta oli üks umbes kahekümnest noorest aktivistist, kes Navalnõiga Siberis Tomskis möödunud kolmapäeval kohtusid.

Tšumakovi sõnul avaldas Navalnõi arvamust, et tema surm president Vladimir Putinit ei aitaks. "Ta vastas, et see ei oleks Putinile kasulik. Et see võiks muuta ta (Navalnõi) kangelaseks," rääkis noor aktivist Reutersile.