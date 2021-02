Navalnõi kohtus: minu ellujäämine ajab väikese vargakommetega inimese tema punkris hulluks

„Ma tahaksin alustada õigusliku küsimuse arutamisega, mis mulle tundub peamine ja selles arutluses veidi tähelepanuta jäetuna.

Istuvad kaks inimest ja üks neist ütleb, et paneme Navalnõi istuma sellest eest, et ta ilmus esmaspäeviti, aga mitte neljapäeviti. Teine ütleb aga, et paneme Navalnõi istuma selle eest, et koomast välja tulles ei ilmunud ta kohe välja. Aga mina tahaksin, et veel kord pöörataks tähelepanu sellele, et asja tuum on selles, et mind pannakse istuma asja eest, milles mind on juba süütuks tunnitustatud.

Asja eest, mis juba tunnistati fabritseerituks.

Kui me avame kriminaalõiguse, teie ausus, ma loodan, et te olete seda paar korda teinud, näeme me, et Euroopa Inimõiguste Kohus on (Venemaa kohtusüsteemi) osa ja selle otsused on (täitmiseks) kohustuslikud.

Vene Föderatsioon on pooleldi neid otsuseid tunnustanud, mulle maktsi isegi selle asja eest kompensatsiooni. Vaatamata sellele istus minu vend selle asja eest 3,5 aastat vanglas. Mina istusin selle aasta eest aasta koduarestis.

Natuke matemaatikat. 2014. aastal (tehti) kohtuotsus ja nüüd, 2021. aastal kiusatakse ka mind endiselt selles asjas taga. Miks selles asjas? Mille pärast iganes, kas kriminaalasju minu vastu ei ole piisavalt olnud. Keegi tahtis, et ma oleksin piiri ületamise hetkest vahialune.

Selle põhjus on ühe punkris elava inimese vihkamine ja hirm. Ma solvasin teda ellu jäädes surmavalt.”

Prokurör palus sel hetkel teha Navalnõile märkuse.

Navalnõi vastab: „Pole vaje mulle märkusi teha,” ja jätkab: „Jäin ellu tänu headele inimestele, pilootidele ja arstidele. Pärast solvasin teda veel rohkem – ei läinud peitu. Ja siis juhtus üldse hirmus asi – ma osalesin omaenda mürgitamise uurimises.

Ja me tõestasime, et just Putin pani toime selle mõrvakatse. Ja just see ajab selle väikese vargakommetega inimese tema punkris hulluks. Ta läheb sellest lihtsalt arust ära.

Sest kõik veendusid, et ta on lihtsalt ametnikukene, kes on juhuslikult sellesse ametisse pandud. Ta ei ole kunagi debattidel osalenud. Tema ainus võitlusviis on mõrv.