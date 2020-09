Navalnõi kaastöötajate video: närvimürk Novitšok oli Tomski hotelli veepudelis

„Pea kohe said FBK (Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fond – toim) töötajad, kes jäid Tomskisse, juhtunust teada. Sel hetkel tehti ainuvõimalikku asja. Nad kutsusid välja advokaadi, läksid numbrituppa, kust oli just lahkunud Navalnõi, ja hakkasid fikseerima, üles kirjutama ja sisse pakkima kõike, mis sealt leidsid. Sealhulgas ka hotelli veepudeleid,” öeldakse postituses, vahendab RBK.

Postituse järgi anti kõik leitu edasi arstidele Saksamaal.

„Kahe nädala pärast avastas Saksa laboratoorium just pudelilt Tomski numbritoast Novitšoki jäljed. Pärast kinnitasid veel kolm laboratooriumi, mis võtsid Alekseilt analüüsid, et Navalnõi mürgitati just sellega. Nüüd me mõistame: seda tehti enne, kui ta numbritoast lahkus, et lennujaama sõita,” öeldakse Instagrami postituses.

Saksamaa valitsus teatas 2. septembril, et Berliini Charité haiglas ravil oleva Navalnõi organismist avastati Novitšoki grupi närvimürgi jälgi.

Mõne päeva pärast kirjutas Saksa ajakiri Der Spiegel oma allikatele viidates, et mürgi jälgi avastati ka pudelilt, millest Navalnõi jõi. Der Spiegeli andmetel jätsid selle pudeli alles Navalnõi sugulased ja andsid selle Berliini arstidele üle.