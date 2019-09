„Läbiotsimised peamiselt staapide koordinaatorite, vabatahtlike juures. See on loomulikult uurimiskomitee,” ütles Ždanov. Tema sõnul on läbiotsimiste alus juurdlus paragrahvi 174 järgi (kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimine), vahendab RBK.

Navalnõi kaastöötaja Leonid Volkovi sõnul toimusid läbiotsimised Peterburis, Jekaterinburgis, Tšeboksarõs, Nižni Novgorodis, Novosibirskis, Krasnojarskis, Irkutskis, Belgorodis, Tšeljabinskis, Tjumenis, Iževskis ja teistes linnades. Tuldi kõigi koordinaatorite juurde koju, staapidesse ja vabatahtlike juurde.

Läbiotsimised toimusid ka vabade valimiste eest võitleva organisatsiooni Golos regionaalsete koordinaatorite juures, teatas liikumise ekspert Vassili Vaisenberg RBK-le.