Navalnõi Euroopa Parlamendile: sanktsioonid tuleb kehtestada otse Putini siseringi kurjategijate kambale

Navalnõi ütles, et kõrgete Vene ametnike reisikeelde või varade külmutamisi ei võeta tõsiselt nii kaua, kui need ei ole suunatud rikkaimate oligarhide vastu, vahendab Euronews.

Oma hiljutisest mürgitamisest rääkides ütles Navalnõi, et Vene rahva jaoks on äärmiselt tähtis teada, et Euroopa tervikuna ja Euroopa Parlament selliste sündmuste peale ei vaiki.

„Ma ei ole kindlasti esimene ja kahjuks ei jää viimaseks, keda on sel viisil mürgitatud või tapetud või koheldud,” ütles Navalnõi.

Navalnõi kutsus kehtestama karmimaid Euroopa sanktsioone Vene juhtivate äritegelaste vastu, öeldes, et neid sanktsioone toetaks 99% venemaalastest.

„Peamine küsimus, mida me peaksime enestelt küsima, on see, miks need inimesed mürgitavad, tapavad ja fabritseerivad valimisi. Ja vastus on väga, väga lihtne: raha,” ütles Navalnõi. „Seega peaks Euroopa Liit võtma sihikule raha ja Vene oligarhid ja mitte ainult vanad oligarhid, vaid ka uued oligarhid, nagu hr Putini ringkonna, nemad peaksid olema sanktsioonide tõelised sihtmärgid. Las ma ütlen otse: kuni hr Usmanovi kõige kallim jaht seisab Barcelonas või Monacos, ei võta keegi Venemaal või Kremlis Euroopa sanktsioone tõsiselt. Nad on kamp kurjategijaid, kes võtsid võimu riigis ajutiselt üle.”

Navalnõi sõnul on järgmise aasta riigiduuma valimised Venemaal kriitiline hetk.

Ta ütles, et valimistulemuste fabritseerimine ja võltsimine on vältimatu ja fookus peaks olema selle tagamisel, et kõiki opositsiooni kandidaate valimistelt ei kõrvaldataks.

Küsimusele, kas ta tunneb, et saab väljaspool kodumaad ohutult tegutseda, vastas Navalnõi, et kavatseb Venemaale naasta.

„Minu praegune plaan on taastumine ja siis Venemaale naasmine, et tegutseda seestpoolt, nii et ma ei püüagi arendada viise välismaalt tegutsemiseks,” ütles Navalnõi.