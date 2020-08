Navalnõi esindaja: ta on endiselt raskes seisundis hingamisaparaadi all koomas. Kohal on politsei

Jarmõš ütles arstide öeldule viidates, et Navalnõi viidi teise astme koomasse ja ühendati kunstliku hingamise aparaadiga, vahendab kohalik meedia.

Aleksei on siiani hingamisaparaadi küljes. Ta koomas ja väga tõsises seisundis. Meil ei ole veel mitte ühtegi testitulemust," tõdes Jarmõš pärastlõunal.

Omski erakorralise meditsiini haigla arstid on Navalnõi tervislikku seisundit kommenteerides kidakeelsed. Jarmõši sõnul lubati algselt Navalnõi analüüside tulemused avaldada paari tunni jooksul, ent sestsaadik on seda kogu aeg edasi lükatud ning viimase seisuga ei avaldata midagi enne õhtut.

Haigla esindaja väitel on Navalnõi seisund raske, ent stabiilne. "Oht elule on alati olemas," märkis ta.

"Arstide põiklev reaktsioon on järjekordne tõestus, et see on mürgitamine. Alles kahe tunni eest olid nad valmis kogu informatsiooni jagama, aga nüüd nad tõrguvad ega ütle, mida teavad," ütles Jarmõš.

Ta lisas, et Omskisse on kohale tulnud ka Navalnõi ihuarst Anastasia Vasiljeva ning mehe abikaasa Julia, keda aga julgeolekujõud haiglasse ei luba. Jarmõši sõnul on politseinikke haiglas sedavõrd palju, et jääb mulje, et neid on seal juba rohkem kui arste.

Opositsiooniliidri juhitud korruptsiooniga võitlemise fondi (FBK) esindajad nõudsid täna politseilt uurimise alustamist. "Meil pole kahtlust, et Navalnõi mürgitati tema poliitilise positsiooni ja tegevuse pärast. FBK juristid esitavad avalduse lähtudes kriminaalkoodeksi paragrahvist 277, nõudes uurimise alustamist," teatas jurist Vjatšeslav Gimadi.