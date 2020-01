NATO suursaadikud kogunevad esmaspäeval erakorraliselt, et arutada Lähis-Ida konflikti

Reuters kirjutab, et kogunemise korraldab NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Suursaadikud kogunevad regulaarselt, aga see kohtumine on erakorraline ning pandi paika alles pühapäeval. Eesti suursaadik NATO juures on Kyllike Sillaste-Elling.

Konflikt sai alguse sellest, kui mõne päeva eest tapeti Donald Trumpi käsul kindralmajor Qassem Soleimani.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei tõotas reedel, et Soleimani tapmise eest ootab ameeriklasi karm kättemaks. "Kõik sõbrad nagu ka vaenlased teavad, et vastupanu tee jätkub ning mudžaheede ootab sellel õnnistatud teel kindel võit," lausus ta.

Ööl vastu pühapäeva hoiatas Trump Iraani, öeldes, et USA on valmis ründama enam kui pooltsada Iraani paika, kui Teheran otsustab ameeriklastele kindral Qasem Soleiman tapmise eest vastulöögi anda.

Vastuseks on Iraani riigijuhid öelnud, et kavatsevad sõjaliselt sekkuda, lisaks hüljati lõplikult 2015. aasta tuumaprogramm.