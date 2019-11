NATO Põhjamaade liikmed: Macroni kriitika ei vasta tõele

Macron ütles intervjuus väljaandele The Economist, et NATO on ajusurmas ja Euroopa ei saa enam kindel olla, et USA oma liitlasi kaitseb, vahendab Yle Uutiset.

Norra kaitseminister Frank Bakke-Jensen ütles, et on Macroniga täielikult eri meelt.

„NATO on maailma edukaim kaitseallianss. Ta on ka suur organisatsioon, millel on oma väljakutsed, aga neist ei saa sel viisil rääkida,” ütles Bakke-Jensen.

Taani kaitseminister Trine Bramsen ei olnud samuti Macroni kriitikaga nõus.

„Minu arvates on tugevat NATO-t vaja ajal, kui on palju killustumist,” ütles Bramsen. „Olen Macroniga siiski sama meelt selles, et Euroopa peab võtma rohkem vastutust oma kaitse eest. See on üks põhjus, miks on vaja Põhjamaade kaitsekoostööd. Oleme sisetülisid NATO-s ennegi näinud. Neid tuleb lihtsalt arutada ja neisse ei tohi kinni jääda.”

Sama rääkis ka Eesti kaitseminister Jüri Luik

„Macron tahtis võib-olla saada intervjuusse veidi elu,” ütles Luik. „Meil ei ole mingit põhjust mõelda, et Prantsusmaa kahtleb NATO tulevikus.”

Luik ütles, et Eestil ei ole riigikaitse varuplaani.

„Suhted USA-ga on meie jaoks otsustavad. Oleme ausad, Venemaad ei takista ei Põhjamaade ega Euroopa kaitsekoostöö. Selleks on vaja USA-d,” lausus Luik.