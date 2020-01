NATO peatas Iraani vägede kindrali tapmise järel oma väljaõppemissiooni Iraagis, eestlased ei lahku

Teade selle kohta tuli pelgalt päev pärast seda, kui USA tappis Iraagi pealinna Bagdadi lähedal raketirünnakuga Iraani relvajõudude mõjuvõimsama kindrali Qasem Soleimani, vahendab AFP.

Väljaõppemissiooni (NMI: NATO Mission Iraq) raames on Iraagi territooriumil sealse valitsuse kutsel 500 NATO sõdurit, kes aitavad suurendada kohalike julgeolekujõude võimekust võitluses terroriorganisatsiooniga Islamiriik.

Antud missiooni raames hetkel Eesti kaitseväelased Iraagis ei ole, kinnitati Delfile.

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni juhataja Susan Lilleväli ütles, et praegu viibib Iraagis kuueliikmeline Eesti väljaõppemeeskond USA juhitava terrorirühmituse Islamiriik (ISIS või ka Daesh) vastase sõjalise operatsiooni Inherent Resolve raames.

"Meie väljaõppemeeskond asub Al-Asadis, mis on pealinnast (Bagdadist) eemal ja hetkel on olukord seal rahulik. Üks kaitseväelane on Eestis puhkusel," lisas Lilleväli.

USA juhitava koalitsiooni sõjaline missioon terroriorganisatsiooni vastu on nimelt väljaõppemissioonist eraldiseisev. Viimase raames viibib Iraagis hetkel 5000 USA sõdurit.

"Väljaõpe on hetkel peatatud, üldine missioon aga jätkub," ütles NATO pressiesindaja Dylan White.