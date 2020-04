NATO peasekretär Stoltenberg: Venemaa ja Hiina levitavad teadlikult valeuudiseid Covid-19 kohta

Lihavõtete ajal koostas NATO nimekirja „Venemaa viiest põhimüüdist“ NATO ja Covid-19 pandeemia kohta.

Stoltenberg ütles VG-le, et NATO peab valeuudistele vastu tegutsema.

„Me oleme näinud näiteid nii riiklike kui ka mitteriiklike tegijate kohta, keda toetavad Venemaa ja Hiina, kes levitavad desinformatsiooni viiruse päritolu kohta, et see on loodud USA või teiste NATO riikide poolt ja et seda on levitatud teadlikult,“ ütles Stoltenberg.

Tänaseks kutsus Stoltenberg NATO kaitseministrid erakorralisele videokohtumisele. Päevakorras on Stoltenbergi sõnul üks punkt: koroonakriis.

NATO jälgib hoolikalt nii traditsioonilist kui ka sotsiaalmeediat ning on valeuudiste levitamise pärast väga mures, teatas Stoltenberg.

Allianss püüab nüüd takistada järgmiste valede levitamist:

- Viirus on NATO-t lõhkumas. Vale, vastab NATO. Kuigi üksikud sõdurid on nakatunud, on kaitsealliansi valmisolek endine.

- NATO ei suuda liikmesriikidele viirusega võitlemiseks abi anda. Jälle vale, vastab NATO. Alliansilt või teistelt liikmesriikidelt on NATO kaudu abi saanud näiteks Tšehhi, Itaalia, Luksemburg, Holland, Hispaania ja Norra.

- Covid-19 on USA ja NATO väljatöötatud bioloogiline relv. NATO toetub Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) ja vastab, et viirus esineb looduslikult loomadel, aga oli tundmatu kuni esimeste inimeste nakatumise juhtumiteni Hiinas Wuhanis eelmise aasta detsembris.

„On levitatud ka desinformatsiooni selle kohta, kuidas kõige paremini viirusega võidelda,“ lisas Stoltenberg.

„Seda tüüpi valede levitamine on ohtlik osalt seetõttu, et need vähendavad meie võimet hoida võitluses koroonaga ühte ja osalt seetõttu, et võidakse langetada valesid otsuseid selle kohta, kuidas viirusega võidelda. See on mõeldud meie lõhestamiseks ja nõrgestamiseks ning on tähtis, et me seisame sellele vastu,“ ütles Stoltenberg.

Stoltenberg lisas, et parim vastus on vaba ja sõltumatu ajakirjandus, mis küsib kriitilisi küsimusi, kontrollib allikaid ja uurib juhtumeid.

