NATO peasekretär on pärast Saudi Araabia naftarajatiste ründamist äärmiselt mures olukorra teravnemise pärast

Lauri Laugen toimetaja RUS 2

Foto: HO, AFP

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et on äärmiselt mures, et pinged eskaleeruvad pärast Saudi Araabia naftatehaste ründamist. Stoltenbergi sõnul destabiliseerib Iraan kogu regiooni.