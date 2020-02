NATO nõukogu koguneb Türgi palvel Süüria asjus konsultatsioonidele

Artikli 4 järgi võib NATO liikmesriik paluda konsultatsioone, kui arvab, et ohus on tema territoriaalne terviklikkus, poliitiline iseseisvus või julgeolek, teatab NATO.

Türgi Hatay provintsi kuberner Rahmi Doğan teatas, et Süüria režiimi vägede õhurünnakus Idlibi provintsis hukkus vähemalt 33 Türgi sõdurit.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kutsus eile hilisõhtul Ankaras kokku kiire tipptasemel nõupidamise ja sõjavägi hakkas andma vastulööke Süüria sihtmärkide pihta.

Türgi kaitseminister Hulusi Akar ja sõjaväe juhid liikusid kohe Süüria piirile, et juhtida maavägede ja õhurünnakuid Süüria presidendi Bashar al-Assadi vägede vastu.

Erdoğan nõuab Süüria valitsusvägede tagasitõmbumist positsioonidelt, kuhu Türgi on paigutanud sõjalised vaatluspostid. Varem on Erdoğan hoiatanud, et Türgi ründab Süüria vägesid, kui viimased oma pealetungi ei peata.