NATO nõuab Navalnõi mürgitamise osas Venemaalt aru. Stoltenberg: maailmal tuleb sellisele räigele rikkumisele reageerida

"On ümberlükkamata tõendeid selle kohta, et Navalnõi mürgitati Novitšoki-rühma kuuluva sõjalise närvimürgiga. Sellise relva kasutamine on kohutav," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg reedel Põhja-Atlandi Nõukogu istungil.

"Igasugune keemiarelvade kasutamine näitab täielikku lugupidamatust inimelude vastu ning see on rahvusvaheliste normide ja reeglite vastuvõetamatu rikkumine," jätkas ta. "NATO liitlased on ühel nõul, et Venemaa ees on nüüd tõsised küsimused, millele sel tuleb vastata. Venemaa valitsus peab erapooletu, rahvusvahelise uurimise käigus tegema Keemiarelvade keelustamise organisatsiooniga (OPCW) igakülgset koostööd."

Stoltenberg lubas, et Navalnõi mürgitamine ei jää vastuseta. "Oleme kindlalt veendunud, et see on räige rahvusvahelise õiguse rikkumine, seega nõuab see rahvusvahelist reageerimist," ütles ta. "Kuid ma ei hakka praegu spekuleerima, milline see rahvusvaheline reaktsioon saab täpselt olema."

Kuigi Stoltenberg ei näidanud näpuga otse Venemaa presidendi Vladimir Putini poole, oli selge, et ta ühines Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja teiste lääne liidritega, öeldes, et Kreml lõppude lõpuks vastutab Venemaa pinnal toimunud rünnaku ja Venemaa sõjaväe välja töötatud närvimürgi Novitšok kasutamise eest, märgib Politico.

44-aastane Navalnõi haigestus kahe nädala eest, kui ta oli teel lennukiga Siberi linnast Tomskist Moskvasse. Hädamaandumise järel päevadeks Omski haiglasse sattunud koomas mees lubati perekonna ja toetajate survel ravile Saksamaale, ent sealsete arstide sõnul ei ole endiselt teada, kas ta taastub täielikult.

Venemaa võimud olid kuni selle nädalani järjekindlalt väitnud, et nende poolt võetud analüüsid ei viita mürgitamisele, mistõttu ei ole ka mingit tarvidust alustada Navalnõiga juhtunu põhjalikku uurimist.

Suurbritannia valitsuse teatel kasutati Novitšoki-tüüpi närvimürki kaks aastat tagasi ka GRU endise ohvitseri Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamiseks Inglismaal. Kuigi Skripalid jäid toonases rünnakus ellu, nõudis see ühe inimese elu, kes puutus Novitšoki jääkidega juhuslikult tänaval kokku. Vahejuhtum viis toona kokku 153 Vene diplomaadi väljasaatmiseni Suurbritannia ja lääneriikide poolt.