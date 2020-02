NATO kutsus Süüriat ja Venemaad õhurünnakuid lõpetama, aga Türgile lisatoetust ei pakkunud

„Liitlased mõistavad hukka Süüria režiimi ja Venemaa jätkuvad valimatud õhurünnakud Idlibi provintsis,” ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg pärast NATO suursaadikute erakorralist kohtumist, vahendab Associated Press.

„Ma kutsun neid peatama oma pealetungi, austama rahvusvahelist õigust ja toetama ÜRO jõupingutusi rahumeelse lahenduse leidmiseks,” lisas Stoltenberg. „See ohtlik olukord tuleb deeskaleerida ja me kutsume viivitamatule naasmisele 2018. aasta relvarahu juurde, et hoida ära kohutava humanitaarolukorra halvenemine regioonis.”

Türgi 28 liitlast väljendasid ka kaastunnet sõdurite hukkumise pärast, aga täiendavat NATO toetust kohtumisel Türgile ei pakutud.

Eriti Prantsusmaa on püüdnud algatada debatti selle üle, mida NATO liitlased peaksid tegema, kui Ankara peaks paluma abi Washingtoni lepingu artikli 5 järgi, mis näeb ette, et kõik liitlased tulevad rünnaku all olevale liikmele appi. Seda diskussiooni ei ole aga toimunud.