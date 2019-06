NATO hävitajatel tuli venelaste pärast teisipäeval korduvalt taevasse kerkida

The Sun kirjutab, et teadaolevalt oli tegemist juba üheteistkümnenda korraga viimase seitsme nädala jooksul, mil brittidel tuli kiirustada, et jälgida Vene Föderatsiooni sõjalennukite liikumist Eesti õhuruumi lähedal.

Hävitajatel Eurofighter Typhoon tuli teisipäeval kõigepealt Ämarist välja lennata, et tuvastada Eesti õhuruumile lähedale lennanud Vene õhujõudude transpordilennuk An-12, ja seejärel uuesti, hoidmaks silma peal hävitajatel SU-27 ja venelaste komandopunktil Iljušin Il-22 (Coot-B).

NATO hävitajatel tuli venelasi jälgida nende teekonnal Kaliningradist tagasi mandri-Venemaa suunas ja vastupidi ning neilt võttis järje üle soomlaste või rootslaste QRA (kiirreageerimisüksus -toim), arvestades, et nende õhuruum jääb Eesti omale lähedale.