NATO ehitab Lääne–Poola laohoone USA sõjatehnika jaoks

Tema sõnul alustatakse laokompleksi ehitamisega tänavu suvel ja see rajatakse Lääne-Poolas asuva Powidzi lennuväebaasi territooriumile, vahendab uudistekanal Sky.

NATO laokompleks peaks valmima 2021. aastaks ja selle maksumuseks on pea 230 miljonit eurot.

NATO peasekretäri sõnul näitab see ameeriklaste valmisolekut ühisesse kaitsesse panustada ja tugevdada oma kohalolekut haavataval NATO idatiival. „Ja see näitab, kui lähedastes suhetes me ameeriklastega olema,“ ütles Stoltenberg.

Hiljuti teatas Varssavi, et suurendab oma kaitse-eelarvet ja kaitsekuludele hakatakse panema 2,05% sisemajanduse kogutoodangust (SKT), sellega on täidetud NATO riikidelt nõutav tase (Eestil 2,07% SKT-st).