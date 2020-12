Nashville’i pommimees uskus reptiilide vandenõusse ja käis tulnukaid jahtimas

Töö sündmuskohal lõpetatakse selle nädalaga, aga võib kuluda veel mitu nädalat Warneri motiivi kindlaks tegemiseks.

Alates laupäevast on võimud uurinud Warneri digitaalseadmeid, kus ühe ametniku sõnul on märkimisväärne arv pilte, videoid ja kirjutisi. Püütakse aru saada, mis pani meest pommiplahvatust Nashville’i kesklinnas kommunikatsioonifirma AT&T hoone juures korraldama.

Uuritakse näiteks Warneri varasemaid reise ühte kohta Tennessee osariigis, kus ta oma matkaautoga laagris oli ja jahtis enda jutu järgi tulnukaid, teatasid ametnikud.

Lisaks sellele on teada, et Warner rääkis teistele inimestele internetis levivast vandenõuteooriast, mille järgi on mõjukad poliitikud ja Hollywoodi tegelased tegelikult sisalikud või muud reptiilid ehk roomajad, kellel on maaväline päritolu ja kes siinset ühiskonda üle võtavad.

Sellesse alusetusse vandenõuteooriasse uskujad on kindlad, et poliitikud ja teised tuntud inimesed, sealhulgas näiteks Clintonid ja 2003. aastal surnud koomik Bob Hope, on tegelikult Maale saadetud sisalikulaadsed olendid, kes vastutavad paljude tragöödiate eest ajaloos. Sisalikeks on peetud ka näiteks Justin Bieberit ja Obamasid.

Föderaaluurijad on Warneri tuttavatelt küsinud ka, kas ta uskus sama alusetut vandenõuteooriat AT&T ja 5G mobiiliteenuste kohta ning kas see oli motiiv, miks plahvatus toimus AT&T hoone juures.

63-aastane Warner, keda teda tundnud inimesed nimetasid „üksiklaseks”, oli hiljuti IT-konsultandi ametist pensionile läinud.

Warneri korraldatud plahvatuses sai surma ainult tema ise. Vigastada sai vähemalt kolm inimest ning kahjusid tekkis enam kui 40 ärile.