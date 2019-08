NASA uurib esimest kuritegu, mis pandi toime kosmoses

Juhtumist võib saada esimene kuritegu, mis pandi toime kosmoses, vahendab uudistekanal BBC.

Anne McClain tunnistab, et sisenes kontole ISS-ist, kuid eitab igasuguseid rikkumisi.

Tema endine abikaasa Summer Worden esitas väidetavalt kaebuse föderaalsele kaubanduskomisjonile.

McClain on pärast seda Maale naasnud.

Astronaut ütles New York Timesile advokaadi vahendusel, et ta hoolitseb üksnes selle eest, et pere rahaasjad oleks korras ja oleks piisavalt vahendeid arvete maksmiseks ja naise poja hooldamiseks - keda nad enne lahkuminekut koos kasvatasid.

"Ta eitab kardinaalselt, et tegi midagi valesti," ütles tema advokaat Rusty Hardin ja lisas, et McClain tegi "täielikku koostööd".

McClain ja Worden on õhujõudude luureohvitserid, kes abiellusid 2014. aastal. Juba neli aastat hiljem naised lahutasid. NASA peadirektori büroo uurijad on nende mõlemaga ühendust võtnud.

McClain lõpetas maineka West Pointi sõjaväeakadeemia ja lendas armee piloodina Iraagis üle 800 lahingutunni. Ta kvalifitseerus testpiloodiks ja valiti 2013. aastal NASAsse lendama.

Ta veetis kuus kuud ISSi pardal ja pidi osalema esimesel eksklusiivselt naiste kosmosejalutuskäigul, kuid tema osalus tühistati viimasel hetkel. NASA teatel osutus probleemiks õiges suuruses kaitseülikondade puudumine.