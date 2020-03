Narva piiripunktist läbi ramminu on Peterburi IT-ärimees, kes kaotas liiklusõnnetuses jalad

Bogdanovile meeldib naljatada ja eneseiroonia ei ole talle võõras, kinnitasid Fontankale kolleegid.

„Anatoli on kummaline, aga erudeeritud, heasüdamlik ja hea inimene,” rääkis Fontankale firmaomanik Filipp Kulin. „Ta armastas väga Vuoksit (jõgi Karjalas – toim). Tal on Karjalas oma täispuhutav mootorpaat. On oma sissesöödetud kohad. Spinning, haug – see on kõik. Me rääkisime kunagi ärist Eestis. See oli kümmekond aastat tagasi, aga rohkem see teema jutuks ei tulnud.”

Bogdanov arendas Fontanka teatel firmat Netfox, mis pakub domeenide registreerimise ja veebilehtede ülespaneku teenust ning omab oma servereid.

IT-ekspansioon välismaale ei õnnestunud Bogdanovil raske liiklusõnnetuse tõttu. 2011. aasta 17. veebruaril põrkas libedal Maloohtinski sillal Peterburis kokku neli autot. Bogdanovi Mitsubishi ja tema enda läbistas teepiirderelss. Mees viidi suure verekaotusega haiglasse. Tema poeg oli kuuvanune.

„Ta tuli alati olukorrast välja. Isegi kui jalad maha lõigati. Jah, juhtus, et valutab ja ta ägestub, aga ta ei šantažeerinud kunagi enda ümber olijaid oma invaliidsusega,” rääkisid tuttavad.

Bogdanov proovis Peterburi linnavõimudega kohut käia. Esitas hagi kahjude korvamiseks ettevõtte Mostotrest (Sillatrust) ja Smolnõi rajooni kahe komitee vastu. Ametnikud oma vastutust ei tunnistanud. Vägikaikavedu kestis üle kahe aasta, aga ei Krasnogvardeiski rajoonikohus ega Peterburi linnakohus talle kompensatsiooni ei määranud.

Netfoxi viimane aruandlus on pärit 2018. aastast. Firma lõpetas sissetulekuga kuus miljardit rubla (81 miljonit eurot) ja kahjumiga 163 000 rubla (2200 eurot). Isiklikke ja ettevõtlusvõlgu Bogdanovil ei ole.

„Ma ei ole enam vajalik, mul on massiliselt põhjusi... Ma tunnen ennast ohutumalt, kui minu selja taga on Eesti politsei, mitte Vene oma,” ütles Bogdanov pärast kohut Eestis ajakirjanikele.