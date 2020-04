Kolumbia narkojõugu juhi neljast jõehobust sai alguses kaheksa, siis aga kümme ning nii see jätkus. Pablo Escobar on nüüdseks aastakümneid surnud olnud, kuid üks tema pärand - riiki sisse toodud jõehobud - on sedavõrd elus, et see on muutunud probleemiks.

Mida aga teha Kolumbias end mõnusalt sisse seadnud mitmetonniste loomadega, keda on keeruline tabada ja võimatult raske kuskile transportida?