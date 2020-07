Nantes’i katedraali põlengu asjus üle kuulatud Rwanda põgenik vabastati süüdistust esitamata

Kirik põles laupäeva varahommikul. Hävisid vitraažid ja orel, vahendab BBC News.

Kinni peetud Rwanda põgenik vastutas hoone lukustamise eest päev enne tulekahju.

Nantes’i prokurör Pierre Sennès teatas, et mees vabastati eile õhtul. Sennèsi sõnul tahtsid võimud arusaamatused selgeks teha ja mehe küsitlemine oli normaalne protseduur.

Vabatahtliku nime ei ole avaldatud.

Sennès ütles, et tulekahju põhjus arvatakse olevat süütamine. Kirik süüdati kolmest kohast ja uurimine jätkub.

Rwandalase advokaat Quentin Chabert ütles, et ei ole midagi, mis teda tulekahjuga seostaks. Katedraali töötaja Jean-Charles Nowak teatas ajalehele Le Figaro, et vabatahtlik on kohusetundlik mees, kes on Rwandas palju kannatanud.

„Ma ei usu sekundikski, et ta oleks võinud katedraali põlema süüdata. See on koht, mida ta jumaldab,” ütles Nowak.

Umbes sajal tuletõrjujal õnnestus kiriku häving ära hoida. Prantsusmaa peaminister Jean Castex ülistas nende professionaalsust, vaprust ja enesekontrolli.