Namiibia valimistel võidutses Hitler

Adolf Hitler Uunona, kes võitis ülekaalukalt, saades oma ringkonnas 85 protsenti häältest, ütles, et tal ei ole natsiideoloogiaga mingit pistmist. Ta kuulub valitsevasse SWAPO-nimelisse erakonda, mis tüürib riiki alates selle iseseisvumisest Lõuna-Aafrika võimu ja selle toonase apartheidipoliitika alt 1990. aastal.

Namiibia, mis oli kuni esimese maailmasõja lõpuni Saksamaa koloonia (tuntud kui Saksa Edela-Aafrika), on tänaseni koduks väikesele saksakeelsele kogukonnale. Tänaseni kannavad seal paljud tänavad, kohad ja inimesed saksapäraseid nimesid.

"Mu isa pani mulle nime selle mehe järgi. Ta tõenäoliselt ei teadnud, mille eest Adolf Hitler seisis," ütles Uunona. "Kui ma olin laps, nägin ma seda kui täiesti tavalist nime. Alles teismeikka jõudes, sain ma aru, et see mees tahtis vallutada kogu maailma."

Ta lisas, et abikaasa kutsub teda Adolfiks ning avalikult tuntakse teda pigem Adolf Uunonana, tõdedes, et on juba "liiga hilja" hakata oma ametlikku nime muutma.

"Tõsiasi, et mul on seesugune nimi, ei tähenda, et ma tahan vallutada Oshanat," ütles ta, viidates regioonile, kus teda valimistel edu saatis. "See ei tähenda, et ma pingutaksin maailma domineerimise nimel."

Hitler sai kohalikus Oshana regioonis valimistel 1196 häält oma konkurendi 213 hääle vastu. Valimissedelil kasutati mehe kohta nimekuju Adolf H.