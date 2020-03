Nädala eest Putiniga kätelnud arst haigestus koroonaviirusse

Moskva Kommunarka piirkonna nakkushaigla peaarst dr Deniss Protsenko haigestus koroonaviirusse. Uudis pälvis rahvusvahelist tähelepanu, kuna dr Protsenko kohtus möödunud nädalal Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja kätles temaga, kui president käis haiglas ametlikul visiidil, kirjutab TvRain.ru.

Vene meediakanali andmetel on 44-aastane dr Protsenko nüüd patsiendina omaenda haiglas, kuid tema seisund on rahuldav.

Mõistagi testitakse nüüd president Putinit testitakse koroonaviiruse osas, kuid seni on testid olnud negatiivsed. Kremli pressiesindaja Dmitri Peškov on kinnitanud, et presidendi tervis on praegu korras.