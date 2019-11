Naaberomavalitsused Lätis Valkat enda rüppe ei taha – pakutakse ühteheitmist Valgaga

Dombrava tuletas meelde, et Läti omavalitsusreformi raames ei taha Valkat endaga liita ei Rūjiena ega Naukšēni omavalitsus, vahendab Press.lv.

„Nüüd on küsimus veel Strenčis, kas nemad tahavad olla koos Valkaga või mitte,” ütles Dombrava.

Dombrava selgitas, et Valka võib nii jääda üksi, aga omavalitsused, millega Valka pidi liituma, võivad liituda teistega.

„Seetõttu tuleb aru saada, et sel juhul ei vasta Valka kriteeriumidele, et üksi jääda,” ütles Dombrava.

Kokkuleppe sõlmimine Valgaga võimaldaks ära hoida selliseid ebaloogilisusi kahe linna elanike elus nagu see, et Valka inimesed ei saaks näiteks minna Valga haiglasse, mis asub saja meetri kaugusel, vaid peaksid sõitma Läti teise omavalitsusse.

Dombrava ei tea praegu, kas Eesti seda ideed toetab. „Alguses peame me ise oma kodus selgeks tegema, kas meil on sellisele ideele poliitiline toetus, sest see mõjutab eelarvet,” ütles Dombrava.