Myanmaris võimu haaranud sõjavägi blokeeris „stabiilsuse” ettekäändel Facebooki

Myanmari valitud juht Aung San Suu Kyi on vahistatud ja politsei on talle süüdistused esitanud, vahendab BBC News.

Myanmari 53 miljonist elanikust pool kasutab Facebooki, mis ilma fotode ja videote allalaadimiseta on tasuta ja paljude jaoks seal seetõttu interneti sünonüüm.

Viimastel päevadel on aktivistid loonud Facebooki lehekülje opositsiooni tegevuse koordineerimiseks riigipöörde järel.

Facebook kutsus võime ühendust taastama.

Myanmari kommunikatsiooni- ja informatsiooniministeerium teatas, et sotsiaalmeediaplatvorm on blokeeritud kuni 7. veebruarini.

Sõjavägi, mis on välja kuulutanud aastapikkuse eriolukorra, püüdis oma tegevust õigustada, väites, et eelmise aasta novembris toimunud valimisi võltsiti. Aung San Suu Kyi Rahvuslik Demokraatia Liiga võitis need valimised otsustavalt.