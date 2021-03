Myanmaris oli eile vähemalt 38 hukkunuga veriseim päev sõjaväelise riigipöörde järel

ÜRO Myanmari asjade esindaja Christine Schraner Burgener ütles, et riigist saabub šokeerivat videopilti, vahendab BBC News.

Pealtnägijate sõnul kasutasid julgeolekujõud nii kummi- kui ka lahingkuule.

Meeleavaldajad nõuavad sõjaväelaste valitsemise lõpetamist ning riigi kukutatud valitud juhtide, sealhulgas Aung San Suu Kyi vabastamist.

Schraner Burgener ütles, et pärast riigipööret on kokku tapetud vähemalt 50 inimest ja vigastatuid on palju.

Schraner Burgeneri sõnul oli ühes videos näha, kuidas politsei peksis relvastamata vabatahtlikku meditsiiniabimeeskonda. Teises videos oli näha, kuidas meeleavaldajat tänaval tulistati ja ta ilmselt suri.

„Ma küsisin mõnedelt relvaekspertidelt ja nad kinnitasid mulle, see ei ole selge, aga näib, et kasutatakse politseirelvi nagu üheksamillimeetrised püstolkuulipildujad, nii et lahingmoona,” ütles Schraner Burgener.

Myanmarist saabuvate teadete kohaselt avasid julgeolekujõud mitmetes linnades, sealhulgas suurimas linnas Yangonis, vähese hoiatuse peale tule suurte rahvahulkade pihta.

Organisatsiooni Save the Children teatel olid hukkunute hulgas poisid vanuses 14 ja 17 aastat, samuti 19-aastane naine.

Vähemalt kuus inimest lasti teadete kohaselt maha meeleavaldusel Monywas Myanmari keskosas. Vähemalt 30 sai haavata.

Myingyanis sai vabatahtliku meediku sõnul vähemalt kümme inimest haavata ning kasutati gaasi, kummikuule ja lahingkuule.

„Ma arvan, et kella 22 ajal või 22.30 tulid politsei ja sõdurid sellesse piirkonda ja hakkasid siis tsiviilisikuid tulistama. Nad ei andnud tsiviilisikutele mingit hoiatust,” rääkis üks tudengist protestija Mandalays juhtunust. „Nad ilmusid lihtsalt välja ja hakkasid tulistama. Nad kasutasid kummikuule, aga nad kasutasid ka lahingkuule tsiviilisikute vägivaldseks tapmiseks.”

Samal ajal, kui maailma suurriigid jälgivad Myanmari kriisi suureneva rahutusega, teatas riigis võimul olev sõjavägi, et on valmis sanktsioonideks ja isolatsiooniks.

Schraner Burgener on kutsunud ÜRO võtma kindralite vastu kasutusele väga karmid meetmed. Ta hoiatas karistusmeetmete eest ka vestluses Myanmari sõjaväejuhi asetäitjaga.