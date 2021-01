Muteerunud tüvega eestlane andis positiivse proovi kaks päeva peale Soome minekut

Lauri Laugen toimetaja Aleksander Pihlak reporter RUS 151

Foto: JACK TAYLOR, AFP

Soome Tervise ja Heaolu Instituut (THL) teatas täna, et seal on tuvastatud 29 uut muteerunud koroonaviiruse juhtumit lisaks varasemale 20 juhtumile. Muu hulgas on muteerunud viirusega nakatunu THL-i teatel saabunud Soome ka Eestist.