Murranguline uuring: šotlased hääletaks nüüd Suurbritanniast lahkulöömise poolt

Uue küsitluse järgi hääletaks 46 protsenti šotlastest Suurbritanniast lahkulöömise poolt. Tegemist on esmakordse juhuga viimase rohkem kui kahe aasta jooksul, mil eraldumise poolt on rohkem inimesi kui vastu, kirjutab portaal Politico.

Maineka Holyroodi ajakirja jaoks tehtud küsitlusest selgus, et 46 protsenti vastanuist hääletaks iseseisvuse poolt ja 43 protsenti vastu. Kui tulemusest jätta välja need, kel eelistus puudus, tähendaks see, et poolt hääletaks 52 protsenti ja vastu 48 protsenti.

Küsitlus meeldis Šoti iseseisvusmeelsele juhile Nicola Sturgeonile, kes kiitis selle fenomenaalset tulemust ja lisas, et Briti parlamendi katkine süsteem tähendab Šotimaa jaoks nüüd leppeta Brexiti suunas vedamist. „Ja seda sõltumata sellest, kui kallist hinda me maksame kadunud töökohtade ja madalama elustandardi näol," lisas Sturgeon.

„Algatust veab Boris Johnson ehk peaminister, keda Šotimaa ei valinud ja kel pole mingit mandaati rebimaks Šotimaad Euroopast välja," sõnas Sturgeon.

Šoti hääletajad toetasid 2016. aasta referendumil ülekaalukalt Euroopa Liitu jäämist.