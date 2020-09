Mürgitamise ohvriks langenud Aleksei Navalnõi kirjutati Berliini haiglast välja

„Patsiendi seisund oli piisavalt paranenud, et ta akuutselt statsionaarselt ravilt välja kirjutada. Aleksei Navalnõi sai Charités ravi kokku 32 päeva, millest 24 päeva veetis ta intensiivravil. Patsiendi arengu ja praeguse seisundi alusel usuvad raviarstid, et võimalik on täielik paranemine. Siiski on liiga vara hinnata tema raske mürgituse potentsiaalseid pikaajalisi mõjusid,” teatas Charité.

44-aastane Navalnõi viidi Berliini Charité haiglasse ravile kaks päeva pärast seda, kui ta 20. augustil lennul Tomskist Moskvasse kokku varises ja lennuk Omskis hädamaandumise tegi.

Saksa Bundeswehri labor kinnitas, et Navalnõi mürgitati nõukogudeaegse närvimürgiga Novitšok. Eile teatas Saksamaa valitsus, et seda kinnitasid ka Prantsuse ja Rootsi laborid.

10. septembril teatasid väljaanded Der Spiegel ja Bellingcat, et Navalnõi ümber on suurendatud nii julgeolekuametnike arvu kui ka kontrolli tihedust.

Koomast toodi Navalnõi teadete kohaselt välja 7. septembril ja tema seisund on selle järel pidevalt paranenud.

Arstide arvates õnnestub Navalnõil füüsiliselt taastuda vähemalt 90% ulatuses, aga psüühiliselt on ta juba praktiliselt täielikult taastunud.

Navalnõi vastu kasutatud aine saab olla valmistatud ainult sõjalises erilaboris Venemaal, teatasid erinevate võimude esindajad eelmisel nädalal usalduslikes vastlustes, vahendas Der Spiegel ja lisas, et seetõttu esines ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel üle-eelmisel nädalal nii karmilt.

Merkel ütles nimelt pärast seda, kui sai teatavaks, et Navalnõi mürgitati Novitšokiga, et nüüd tekivad küsimused, „millele saab vastata ainult Venemaa valitsus”. Samal ajal kutsuti Saksamaa välisministeeriumi välja Venemaa suursaadik.