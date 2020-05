Moskvas võttis kurjategija pangakontoris mitu inimest pantvangi, ähvardades maja õhku lasta

Teadaolevalt oli kurjategijal seljas must jope, jalas dressipüksid ja peas must mask. "Tal on enda sõnul käes kollane kott, mille sees on lõhkeseade," ütles kohalik politseiametnik uudisteagentuurile TASS.

Võimud pidasid ründajaga algselt läbirääkimisi, kuid õige pea korraldas politsei eriüksus hoonele siiski tormijooksu. Kurjategija võeti vahi alla.