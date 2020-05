Moskvas võidakse aprillikuiste koroonasurmade arv enam kui kahekordseks korrigeerida

Moskva linnavõimude hinnangul oli suremus koroonaviiruse tõttu linnas eelmisel kuul 1,4-2,8%. Esimene näitaja saadakse siis, kui võetakse arvesse juhtumid, kus nakatumine oli surma peamine põhjus, ning teine siis, kui võetakse arvesse kõik, kellel viiruse olemasolu kinnitati. Moskva terviseamet rõhutas, et arvud on igal juhul väiksemad kui New Yorgis (10%) või Londonis (23%), vahendab Novaja Gazeta.

Kõigepealt täpsustati koroonaviiruse tõttu surnute arvu 639-lt 636-le. Sellele lisati 169 juhtumit, mille puhul oli surma põhjus tõenäoliselt nakatumine isegi negatiivse testi korral. Moskva terviseameti spetsialistid selgitasid lisaks välja 756 koroonaviirusega inimest, kes surid teistel põhjustel. Lisaks sellele eraldati sellest grupist 360 juhtumit, mille puhul avaldas Covid-19 ilmselt olulist mõju peamise haiguse kulule ja surmavatele tüsistustele.

„Kui võtta arvesse kõik need näitajad, oli suremuse „seletamatu” kasv aprillis võrreldes aasta keskmise näitajaga umbes 200 inimest (192). Me lähtume sellest arvust ja teeme kindlaks kõik võimalikud põhjused,” teatasid Moskva linnavõimud. Sealjuures märgitakse, et väljaspool Moskvat suri aprillis 1230 inimest, kelle surm registreeriti Moskvas. Neid oli 278 võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Varem kanti Venemaal koroonaviiruse tõttu surnute föderaalsesse statistikasse ainult need inimesed, kelle surma põhjusena pandi kirja koroonaviirus, mitte selle esile kutsutud tüsistused. 27. mail otsustas Venemaa tervishoiuministeerium näidata Covid-19 alati surma põhjuste hulgas, kui patsiendil oli kinnitatud koroonaviiruse olemasolu.

