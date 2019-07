Moskvas vallandati ajakirjanik Golunovi vahistamisega seoses neli politseinikku

Otsus võeti vastu teenistusliku juurdluse tulemusena, vahendab Interfax.

Varem teatati, et seoses selle juhtumiga vabastati töölt viis politseinikku. Ajaleht Kommersant nimetas neist nelja nimed: lääne administratiivringkonna narkootikumide käitlemise kontrolli osakonna vanemoperatiivvolinik Deniss Konovalov ja sama ringkonna kolm operatiivtöötajat – Akbar Sergalijev, Roman Feofanov ja Dmitri Kožanov.

Golunov vahistati 6. juunil Moskva kesklinnas. Siseministeerium teatas, et tema juurest ja tema kodust leiti narkootikume. 8. juunil määras kohus Golunovi koduaresti. 11. juunil teatas Venemaa siseminister Vladimir Kolokoltsev, et ekspertiis tõestas, et Golunov ei olnud narkootikumidega seotud ja süüdistustest loobuti.

Ministri sõnul vabastati Golunovi vahistanud politseinikud töölt uurimise ajaks. Ta palus ka Venemaa presidendil Vladimir Putinil vabastada ametist kaks siseministeeriumi kindralit – Moskva siseasjade valitsuse lääne administratiivringkonna ülema Andrei Putškovi ja Moskva siseasjade valitsuse narkootikumide ebaseadusliku käitlemise valitsuse ülema Juri Devjatkini.

26. juunil sai teatavaks, et lahkumisavalduse esitas Putškovi asetäitja Igor Petuhhov. 3. juulil teatas Moskva siseasjade valitsuse pressiteenistus, et juurdluse ajaks on ametist kõrvaldatud Moskva lääneringkonna narkootikumide vastase osakonna ülem Andrei Štširov.

Kogu asi anti üle uurimiskomiteele, mis peab välja selgitama Golunovi juurest „leitud” narkootikumide päritolu.