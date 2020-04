Lisaks sellele on reservpäevadeks määratud 16., 21., 23. ja 24. aprill. Rosaviatsija teatas, et piirangud on minimaalsed ning neist on juba teavitatud lennufirmasid ja lennuvälju, vahendab Interfax.

Piiratakse Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo, Ramenskoje, Grabtsevo ja Ostafjevo lennuväljade tegevust.

Paraadi maapealse osa peaproovideks määratakse piirangud eraldi.

Võidupäeva paraad on Moskvas kavas 9. mail ja seni ei ole selle ärajätmisest koroonaviiruse tõttu keegi teatanud.