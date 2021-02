Moskvas suurendati lumekoristusega tegelevate inimeste arvu 80 000-le

Varem teatati, et väljas on 70 000 kojameest ja töölist labidatega ja ligi 14 000 ühikut lumekoristustehnikat. Enne mitu päeva kestnud lumesaju algust rääkis Birjukov, et lund hakkab koristama 60 000 inimest ja 13 500 masinat, vahendab Interfax.

Laupäeval ütles Birjukov, et lumekoristus võtab aega viis ööpäeva. Enne seda lubas ta, et umbes kümne sentimeetri mahasadanud lume ärakoristamine võtab kolm ööpäeva ja iga täiendav viis sentimeetrit lisab sellele ühe ööpäeva.

Eile ütles Venemaa Hüdrometeoroloogiakeskuse juht Roman Vilfand, et pärast sadu on lumekatte paksus Moskvas 59 sentimeetrit ja ajaloolisest rekordist jäi puudu vaid üks sentimeeter. Vilfand lisas, et uusi lumasadusid lähipäevil piirkonda oodata ei ole, selle asemel saabub käre pakane.