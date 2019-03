Moskvas Šeremetjevo lennujaamas leiti USA ametniku kohvrist mürsukest

Täna hommikul tehtud leiu tõttu evakueeriti osa lennujaamast ja kutsuti kohale pommirühm. Julgeolekujõudude teatel meenutab ameeriklase kohvrist leitud objekt kaitsmega mürsukesta, mille sees, nagu hiljem välja tuli, ei olnud siiski mingit lõhkeainet, vahendab uudisteagentuur TASS.

Ajakirjanduse teatel oli lennujaama julgeolekutöötajate üllatus suur, kui tuli välja, et ebaseaduslikku pagasit üritab lennule toimetada USA suursaatkonna töötaja.

Ameeriklane ütles ametivõimudele, et võttis mürsu Venemaalt kaasa, paigutamaks see oma isiklikku kollektsiooni kodumaal. Oma teo tõttu jäi ta maha oma algsest lennust, ent pärast piletite vahetamist, sai ta kell 14.35 asuda teele New Yorki. Ilma pommita, otseloomulikult, märkis Vene Föderatsiooni välisministeerium.

Välisministeeriumi pressiesindaja nimetas juhtunut täna pärastlõunal provokatsiooniks ja nõudis ameeriklastelt selgitusi oma saatkonna töötaja käitumise kohta.