Moskvas kinni peetud ajakirjanik Golunovi narkotest andis negatiivse tulemuse

„Uurimine jätkub, aga praeguseks hetkeks ei ole narkootikume avastatud,” ütles Brjun.

Golunovi vahistamine sai teatavaks reede hommikul. Moskva politsei teatel leiti 6. juunil Moskva kesklinnas tema juurest viis pakikest pulbrilise ainega. Ekspertiis tegi kindlaks, et see on narkootikum mefedroon. Politsei teatas, et Golunovi kodust leiti veel pulbrilist ainet ja kaal. Alustati kriminaaljuurdlust.

Golunov ise väidab, et ta on süüdi lavastatud. Moskva ombudsman Tatjana Potjajeva teatas RIA Novostile, et võttis olukorra Golunoviga oma kontrolli alla. Moskva linnapea Sergei Sobjanini palvel võttis juurdluse oma kontrolli alla Venemaa siseministeeriumi Moskva peavalitsus. Kriminaaljuurdluse kontrollimisest teatas ka peaprokuratuur. Golunovi asjaga isiklikust tutvumisest teatas samuti Venemaa presidendi abi Anton Kobjakov.

Siseministeeriumi Moskva peavalitsus teatas, et uurimise käigus on kindlaks tehtud, et osa Golunovi korterist leitud narkootikumidest osutus kokaiiniks massiga kokku üle viie grammi.

Korralagedust Golunovi asja fotodega nimetati siseministeeriumi töötaja veaks ja selle kohta on alustatud teenistuslikku juurdlust. Üks foto on väidetavalt tehtud korteris, kus Golunov elas, ülejäänud teistel aadressidel, kuis toimusid läbiotsimised seoses juurdlusega grupi isikute üle, keda kahtlustatakse narkootikumide käitlemises Moskva regioonis, ja kontrollitakse Golunovi seotust nendega.