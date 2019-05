Moskvas hädamaandumise teinud lennuki meeskonnaliikmed rääkisid äikesepilve sattumisest

„Me tõusime õhku ja sattusime pilve, oli tugev rahe. Sel hetkel käis plaks, selline sähvatus, nagu elekter. Kõik käis väga kiiresti,” rääkis telekanalile Rossija 24 lennusaatja Tatjana Kassatkina, vahendab Interfax.

Kassatkina sõnul hüppasid inimesed pärast kõva maandumist istmetelt üles ja hakkasid väljapääsu poole liikuma, kuigi lennuki kiirus oli veel suur.

„Lennuk peatus, kohe algas evakueerimine. Ma tõukasin reisijaid välja,” rääkis Kassatkina.

Lennuki kapten Deniss Jevdokimov ütles: „Äikese tõttu toimus meil raadioside kadumine ja lennuki üleminek mitte arvutiga juhitavale, vaid otsesele, avariilisele juhtimisrežiimile.”

„Raadiosidet ei olnud. See õnnestus taastada raadiojaama avariisageduse kaudu, aga see oli lühiajaline ja katkendlik pärast saatja režiimi sisselülitamist. Mõned sõnad õnnestus öelda, pärast mida see kadus ja oli jälle vaja sisse lülitada,” rääkis Jevdokimov.

Lennukis hukkus 41 inimest.

Uurijatel on õnnetuse kohta kolm peamist versiooni: pilootide, lennujuhtide ja lennuki tehnilise ülevaatusega tegeleva personali ebapiisav kvalifikatsioon, lennuki tehniline rike ning ebasoodsad ilmastikuolud.