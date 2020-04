Moskvalannad Delfile: karantiin on siis, kui väed sisse tuuakse, praegu käib rahvuskaart pensionäre hirmutamas

Tatjana sõnul tunnevad aga mõned ettevõtted kriisi üle isegi rõõmu, näiteks seksitööstus ja desinfitseerimisvahendite tootjad. „Seesama PornHub, mis lakkas premium ligipääsu eest raha küsimast. Nad avaldasid graafiku, kus on näha vaatamiste kasv iga päev. Mida edasi, seda rohkem kasutajaid tuleb ja vaatab seda serverit. Loomulikult, mida inimestel karantiinis teha on? Eriti Venemaal, kus kuulutati välja töövaba nädal? Mida inimestel teha on?“ küsib naerdes Tatjana.

Mis puudutab karantiini, siis ametlikult ei ole seda Tatjana sõnul Moskvas välja kuulutatud. Viidates meedikute selgitusele, mida tähendab karantiin, seletab ta: see on siis, kui tuuakse sisse väed, on komandanditund ja kodanike liikumist kontrollitakse täielikult.

„Meile teatati, et see tuleb, aga praegu ei ole veel midagi kehtestatud. Kuigi paljud arvavad, et meedia varjab meie eest informatsiooni sellesse viirusesse nakatunud inimeste kohta. Ei ole teada, kuidas kõik juhtuma hakkab. Aga vabadel päevadel – ma nägin aknast – inimesed jalutasid, sõitsid rulluiskudega. Trobikond emasid oli koos väikeste lastega. Ma vaatasin seda kõike õudusega. Inimesed võtsid seda kõike uusaastapidustuste tagasitulekuna. "Me ei karda mingit viirust." Kuigi mul on sõpru New Yorgis ja nad räägivad, et see on hirmus asi,“ räägib Tatjana, kes leiab, et Moskva peaks võtma tarvitusele karmimad meetmed koroonaviiruse leviku takistamiseks.

Tatjana arvab, et Moskvas istutakse eneseisolatsioonis veel minimaalselt kolm nädalat.

„Aga meile öeldi mitteametlikult, et kaks-kolm kuud,“ lisab Aleksandra.

Pärast seda, kui Moskvas kuulutati välja eneseisolatsiooni režiim ja soovitati seda tungivalt eakatele inimestele, hakkas tänavatel patrullima rahvuskaart.

„Rahvuskaardi esindajad käisid hoove mööda ja näitasid pensionäridele Sobjanini (Moskva linnapea Sergei Sobjanin – toim) korraldust ja rääkisid neile, et väljas käia on hirmus ja seda pole vaja. Et eneseisolatsiooni režiim kehtestati pensionäridele nende enda ohutuse pärast. See nägi välja ausalt öeldes hirmus. Aga teisest küljest oli see objektiivne meede, sest paljud vanainimesed, kes said teada, et soovitati tungivalt liigselt korterist mitte välja minna, võtsid oma kotid, kepid, kargud ja läksid jalutama, öeldes, et parem surevad, kui jätavad jalutamas käimata,“ räägib Aleksandra.

Näomaskidest on Moskvas samamoodi kui Tallinnas puudus. Tatjana sõnul pole nädal aega Moskva apteekides maske olnud. Neid õnnestus siiski saada toidupoest.

