Moskva: Valgevenes vahistatud palgasõdurid olid läbisõidul Minskist Istanbuli

„Katse kujutada juhtunut välise sekkumisena vabariigi asjadesse kutsub esile vähemalt nõutust,” öeldakse Venemaa välisministeeriumi avalduses, vahendab Interfax.

„Tänaseks on meile teada, et nimetatud grupp oli transiitreisil läbi Minski Istanbuli, omades käes kõiki vajalikke dokumente, sealhulgas lennupileteid. Kogu logistika Valgevene territooriumil tagas Valgevene ettevõte. Teadmata põhjustel ei sattunud grupp oma reisile Minsk-Istanbul ja oli sunnitud Valgevenesse jääma, oodates uute lennupiletite hankimist Valgevene ettevõtte poolt,” teatas Venemaa välisministeerium, märkides, et Valgevene võimudel on kõik vajalikud dokumendid tõe väljaselgitamiseks.

„Tuleb lõpetada eriti presidendivalimiste ajal asjatute negatiivsete emotsioonide õhutamine. Loodame läbikaalutud objektiivsele lähenemisele Valgevene poolt kõigi juhtunu asjaolude väljaselgitamisele tihedas koostöös Vene poolega,” rõhutatakse teates.