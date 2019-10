Moskva: USAl ei ole mingit õigust kaitsta Süüria naftavälju

"USA tegevus Süüria idaosa naftaväljade võtmisel oma relvajõudude kontrolli alla on ebaseaduslik," ütles Konašenkov. "USA seadused ega rahvusvaheline õigus ei anna USA vägedele õigust kaitsta Süüria naftavarusid Süüria rahva eest."

"Tegemist pole millegi muu kui rahvusvahelise bandiitlusega," lisas ta.

USA kaitseminister Mark Esper ütles reedel, et nende väed tugevdavad positsioone Süüria Deir Ezzori provintsis eesmärgiga kaitsta naftavälju, mis hetkel on nende liitlaste, kurdide juhitud Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) kontrolli all.

Tema sõnul lähevad naftavälju kaitsma soomusväed, vältimaks, et nende üle saab kontrolli terroriorganisatsioon Islamiriik, kes võib hiljem neid ressursse kasutada lääneriikides rünnakute korraldamiseks.