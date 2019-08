Moskva prokurörid tahavad meeleavaldusel käinud paarilt lapse ära võtta

Vene prokurörid üritavad lapsega meeleavaldusele läinud paarilt vanemlikke õigusi ära võtta, kirjutas eile uudisteagentuur AFP.

Viimaste nädalate jooksul on tuhanded moskvalased võtnud osa demonstratsioonidest, kus nõutakse järgmisel kuul toimuvatelt kohalikelt valimistelt kõrvale jäänud opositsioonipoliitikute lubamist hääletusele. Vene võimud on avanud nn massirahutuste uurimise ja vahistanud kahel viimasel sanktsioneerimata meeleavaldusel umbes 2400 inimest.

Moskva prokuratuur teatas eile, et on esitanud kohtule palve 27. juuli meeleavaldusel osalenud paarilt vanemlike õiguste äravõtmiseks, sest nad võtsid üritusele kaasa oma üheaastase lapse.

„Meeleavalduse ajal andsid vanemad abitus seisus lapse kolmandale isikule, pannes sellega poisi elu ja tervise ohtu," teatas prokuratuur. „Last ära kasutades on nad oma vanemlikke õigusi kuritarvitanud."



27. juuli meeleavaldus Moskvas. AP Photo/Pavel Golovkin



Süüdistajate kinnitusel uurivad nad teisigi juhtumeid, kus protestijad on võtnud loata toimunud meeleavaldustele oma lapsi kaasa.

27. juuli meeleavaldusel osalenud aktivist Sergi Fomin oli võimude sõnul politsei ees pagenud, kui kõndis kordonist läbi, kellegi teise laps süles. Fominit ja teisi ähvardab süüdimõistmise korral nn massirahutustes osalemise eest kuni kaheksa-aastane vangistus.

Lapse isa Dmitri Prokazov teatas eile enne uurijatega rääkimist ajakirjanikele, et Fomin on tegelikult tema lähedane sõber juba lapsepõlvest saati, vanema poja ristiisa ja naise nõbu. Ka kinnitas mees, et nad lahkusid protestilt üheskoos, kui Fomin last hoidis.

Paari avokaadi sõnul polnud võimudel midagi uurida, kui selgus, et kahe mehe vahel on tihedad sidemed. Kuid ta lisas, et praegusel hetkel pole uurimist suletud ja juhtunu täpsete asjaolude selgitamine on politseil käsil.