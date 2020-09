Moskva päris Eesti suursaadikult aru Vene kodaniku Eestisse põgenemise kohta

Lauri Laugen toimetaja Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Foto: Maksim Šipenkov, EPA

Venemaa välisministeerium kutsus välja Eesti suursaadiku Moskvas, et küsida selgitusi Venemaa kodaniku Aleksandr Litrejevi Eestisse sisenemise kohta. Litrejev on Venemaal kriminaaluurimise all.