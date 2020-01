Moskva oblastis hukkus tulekahjus kasvuhoonekompleksis kaheksa inimest

Alguses teatati kuuest hukkunust ja ühest kannatada saanust, kes viidi Ramenskoje rajooni keskhaiglasse, vahendab RIA Novosti.

Kohaliku aja järgi kell 11.40 leiti veel kahe hukkunu surnukehad.

Teatatakse, et tulekahju sai alguse kella viie ajal hommikul kasvuhoonekompleksi olmeruumides. Tulekahju oli täielikult kustutatud kell 13.53 Moskva aja järgi.

Päästeteenistuse esindaja ütles, et esialgsetel andmetel on hukkunud ja kannatada saanu Vietnami kodanikud. Varem teatati, et nad võivad olla pärit Tadžikistanist.