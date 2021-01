Moskva oblastikohus otsustas, et Navalnõi vahi alla jätmine 30 päevaks oli seaduslik

Seega jääb Navalnõi eeluurimisvangistusse kuni 15. veebruarini. Moskva oblastikohus ei leidnud alust tema vabastamiseks, mida nõudsid advokaadid, vahendab Interfax.

Navalnõi kaitse osutas sellele, et esimese astme kohtus, mida peeti Himki politseijaoskonnas, rikuti korraga mitut aluspõhimõtet. Need on nõupidamisruumi saladus, kohtupidamise läbipaistvus ja sõltumatus ning õigus kaitsele ja poolte võrdõiguslikkuse põhimõte.

Navalnõi nõudis enese viivitamatut vabastamist. „Siin on kõik see üks suur seaduserikkumine. (...) See, mis toimus, on lihtsalt võimatu. Ma arvasin et see on naljasaade. (...) Kuidas saab kinnipeetu viibida uurimisisolaatoris?” küsis Navalnõi kohtuistungil.

Prokuratuuri ja Moskva politsei esindajad kinnitasid, et mingeid seaduserikkumisi Navalnõi suhtes ei ole olnud ja politsei esildise läbivaatamine jaoskonna ruumides „ei anna tunnistust kohtu sõltumatuse vähenemisest”.

„Kontrollist ja elukohast kõrvale hoidva süüdimõistetu võib 48 tunniks kinni pidada ja seda aega võib pikendada kuni 30 ööpäevani. (...) Pakun, et Himki linnakohtu otsus tuleb jätta muutmata,” ütles prokurör, lisades, et mittenõustumine kohtuotsusega ei anna tunnistust selle ebaseaduslikkusest.