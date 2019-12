Moskva lubas Vene diplomaatide Saksamaalt väljasaatmisele vastata

„Peame Saksa poole avaldusi Venemaa saatkonna Berliinis kahe töötaja väljasaatmise kohta alusetuteks ja ebasõbralikeks,” teatas Venemaa välisministeerium, vahendab Interfax.

Ministeerium rõhutas, et „politiseeritud lähenemine juurdlusküsimustele on lubamatu”.

Saksamaa välisministeerium põhjendas diplomaatide väljasaatmist muu hulgas sellega, et Venemaa võimud ei teinud Berliinis aset leidnud Gruusia kodaniku mõrva uurimisel koostööd, vaatamata korduvatele päringutele.

Saksamaa liidupeaprokuratuuri teatel kahtlustatakse Vene riiki või Tšetšeeniat käsu andmises Gruusia kodaniku Zelimhan Hangošvili mõrvamiseks Berliini Moabiti linnaosa pargis.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas kahtlustusi Vene võimude mõrvas osalemises täiesti alusetuteks.

„Mingeid tõsiseid kahtlustusi seal ei ole ega saa olla. Mis suhet Vene võimudega sellel on? Need on täiesti alusetud väited. Seda teemat kuidagi eskaleerivad Saksa massiteabevahendid, aga see ei tähenda, et asjad on just nii,” ütles Peskov.

Peskov rõhutas veel, et ei saa seoses Berliini mõrva uurimisega midagi uut lisada, sest Kremlis „ei olda selle menetlusega absoluutselt kursis”.